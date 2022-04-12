Teknik direktör Valerien Ismael ile yeni bir yapılanmaya giden Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Daha önce izlenen ve olumlu rapor verilen isimler Fransız teknik adama gösterildi.

Valerien Ismael kendi oyuncu listesinden de futbolcu bakarken, gelecek sezon değişecek yabancı kuralı transferde önemli rol oynayacak. Bu kapsamda Beşiktaş stoper hattında yerli isimleri katmak istiyor.

BEDELSİZ GELEBİLİR

Beşiktaş, Konyaspor forması giyen Abdülkerim Bardakçı ile büyük oranda anlaştı. 27 yaşındaki futbolcunun yanı sıra Yeni Malatyaspor'dan Mustafa Eskihellaç ile ilgileniyor.

Malatya ekibinin küme düşmesinin ardından takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Eskihellaç, alacakları nedeniyle kulübe ihtar çekti. 24 yaşındaki futbolcu, 6 Mayıs'a kadar alacaklarının ödenmemesi halinde bedelsiz olarak ayrılıp Beşiktaş'ın yolunu tutacak.