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Spor

Beşiktaş'tan Necip Uysal ve Mehmet Topal açıklaması

Beşiktaş, kulübün resmi internet sitesinden Necip Uysal ve Mehmet Topal'ın sakatlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

AA20 Eylül 2021 Pazartesi 00:01 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 00:02
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Beşiktaş Kulübü, Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan Necip Uysal ve Mehmet Topal'ın durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yer alan açıklamada, "Sol dizine darbe alan futbolcumuz Necip Uysal'ın diz eklem kapsülü ile iç yan bağında zorlanma ve yumuşak doku travması tespit edilmiştir. Sol uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mehmet Topal'a MR görüntülemesi yapılmış, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde (adduktor longus) kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

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