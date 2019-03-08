Beşiktaş'tan Niko Kovac yoklaması
Takımın başına yabancı bir hoca getirmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi, 3-4 isimle temas halinde. Listenin başında ise Bayern Münih’in Hırvat teknik adamı Niko Kovac var.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten boşalacak teknik direktörlük için Sergen Yalçın, Mehmet Özdilek, Rıza Çalımbay, Samet Aybaba ve Guti Hernandez isimleri konuşulsa da yönetimin takımın başına yabancı bir isim getirmeyi düşündüğü öğrenildi.
Başkan Fikret Orman ve ekibinin bu doğrultuda 3-4 teknik adamla görüştüğü, listenin başında ise Bayern Münih'i çalıştıran Niko Kovac'ın olduğu gelen bilgiler arasında.
Geçen sezon Eintracht Frankfurt'ta elde ettiği önemli başarı sonrası Bayern Münih'in başına geçen Kovac, burada bekleneni veremedi. Hırvat hocanın Alman devindeki kaderi ise takımın alacağı sonuçlara endeksli.
(Sabah)
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