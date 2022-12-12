Beşiktaş'tan ocak harekatı! Orta sahaya sürpriz isim...

Ocak ayında orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Ön libero takviyesi için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar'ın, Tunuslu oyuncu Aissa Laidouni için harekete geçtiği iddia edildi.

Fransız basınında yer alan habere göre Kara Kartal, Macaristan'ın Ferencvaros takımında forma giyen Laidouni ile ilgileniyor. Haberde, Beşiktaş'ın yanı sıra bazı İngiliz kulüpleri, Celtic ile Wolfsburg'un da Tunuslu oyuncuyla ilgilendiği bildirildi. Özellikle de kulübü Ferencvaros'un, 4 milyon Euro'luk tazminat karşılığında Laidouni'yi bırakmaya hazır olduğu ifade edildi.

Aissa Laidouni'nin güncel piyasa değeri 4 milyon Euro. Laidouni, 28 kez Tunus Milli Takım formasını giyerken, 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncu 2020 yılında Romen ekibi Voluntari'den Ferencvaros'a transfer oldu. Macar ekibi Laidouni'yi 600 bin Euro karşılığında transfer etti.

Laidouni kulüp kariyerinde 208 karşılaşmada forma giydi. Tunuslu oyuncu toplamda 19 gol atarken, 22 de asist yaptı. Yıldız orta saha, Fransa'da Angers ve Chambly takımlarının da formasını giydi. Laidouni bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor 'a karşı 2 maçta da forma giydi.

Tunuslu oyuncu, bu sezon Macaristan ekibinde 26 maça çıkıp 2 gol ve 3 asistle oynadı.