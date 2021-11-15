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Spor

Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup kararı!

Beşiktaş Yönetimi, tecrübeli futbolcunun sözleşmesini uzatmak için sonuna kadar bekleme kararı aldı. Oğuzhan Özyakup'un performansı, gelecek dönem alacağı parayı ve yeni mukavele süresini belirleyecek.

15 Kasım 2021 Pazartesi 08:59 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 08:59
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Sezon sonu Beşiktaş'ta sözleşmesi bitecek olan oyunculardan biri olan Oğuzhan Özyakup ile yeniden sözleşme planlayan yönetim, bu görüşmeleri sezon sonuna bırakacak. Siyah - beyazlı oyuncunun bu seneki performansına göre hareket edecek olan Beşiktaş Yönetimi, son yıllarda uyguladığı, performansa dayalı bir kontrat sunacak.

Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Beşiktaş'ta başkanlık koltuğuna oturur oturmaz yüksek rakamlı kontratlar yerine, maç başına göre bir anlayışı getiren Başkan Ahmet Nur Çebi, Oğuzhan Özyakup için de aynı yöntemi uygulayacak. Beşiktaş'ta üç şampiyonluk gören ve yine aynı başarıları tatmak isteyen Oğuzhan'ın da yönetimin önereceği yeni kontrata sıcak baktığı öğrenildi.

RAPOR BEKLENECEK

Oğuzhan için önce teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporunu bekleyecek olan siyah - beyazlı yönetim, buna göre bir yol haritası çizecek. Yeni sezonda ilk on birdeki Türk oyuncu sayısının dörde çıkacağı gerçeğini de göz önünde bulunduran siyah-beyazlılar, bu nedenle Oğuzhan ile devam etmenin hesaplarını yapıyor.

Can, Salih ve Necip gibi orta saha seçenekleri de bulunan Beşiktaş'ta yeni sezonda Ümraniye'de kiralık oynayan Kartal'ın da kadroda tutulması planlanıyor.

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