Beşiktaş'tan orta sahaya Carvalho hamlesi

Beşiktaş için İspanya'dan William Carvalho iddiası gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ YENİDEN DEVREDE

İspanyol basınından Todofichajes'te yer alan habere göre, Beşiktaş, geçen yaz ve devre arası transfer döneminde de ilgilendiği Carvalho için yeniden devreye girdi.

BETIS GÖNDERMEK İSTİYOR

Real Betis'in Carvalho'yu kesin olarak göndermek istediği ve 32 yaşındaki futbolcu için taleplerini düşürmeye karar verdiği vurgulandı.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

Beşiktaş'ın, bu doğrultuda William Carvalho için 4 milyon euro'luk bir teklif hazırladığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların deneyimli orta saha oyuncusuna teklif ettiği sözleşmenin ise 2+1 yıl olduğu ve görüşmelerin son aşamada olduğu iddia edildi.

CARVALHO İKNA EDİLDİ

William Carvalho'nun önceliğinin ülkesi Portekiz olmasına rağmen transfer için ikna olduğu kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ, PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen William Carvalho'nun Real Betis ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

32 yaşındaki futbolcu, iki sezon önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da uzun süre transfer gündeminde yer almıştı.

2018 yılından bu yana Real Betis'te forma giyen William Carvalho, İspanyol ekibinde çıktığı 208 maçta 11 gol attı ve 16 asist yaptı.