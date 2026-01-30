Beşiktaş, bonservisi Inter'de olan ve Torino'da kiralık olarak forma giyen orta saha Kristjan Asllani'yi kadrosuna kattığını TFF'ye bildirdi.

TRANSFER DETAYLARI

Beşiktaş, Kristjan Asllani için herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Oyuncunun sezon sonuna kadar siyah-beyazlı formayı giymesi planlanırken, maaşının tamamının Beşiktaş tarafından karşılanacağı öğrenildi. Anlaşmada satın alma opsiyonu yer alacak ancak bu maddenin zorunlu olmadığı belirtildi.

TORINO PERFORMANSI

Bu sezon Torino'da 16 maçta 1155 dakika sahada kalan Asllani, gol ya da asist katkısı veremedi.

Öte yandan Kristjan Asllani, Arnavutluk Milli Takımı'nda 38 kez forma giydi ve 5 asist yaptı.