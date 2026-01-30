İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2026 Cuma / 12 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5012
  • EURO
    51,7014
  • ALTIN
    6853.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan orta sahaya takviye: Transfer resmen açıklandı
Spor

Beşiktaş'tan orta sahaya takviye: Transfer resmen açıklandı

Beşiktaş, bonservisi Inter'de bulunan ve Torino'da kiralık olarak forma giyen orta saha Kristjan Asllani'yi kadrosuna kattığını TFF'ye bildirdi. Siyah-beyazlı kulüp, transferle orta saha rotasyonunu güçlendirdi.

HABER MERKEZİ30 Ocak 2026 Cuma 20:18 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan orta sahaya takviye: Transfer resmen açıklandı
ABONE OL

Beşiktaş, bonservisi Inter'de olan ve Torino'da kiralık olarak forma giyen orta saha Kristjan Asllani'yi kadrosuna kattığını TFF'ye bildirdi.

TRANSFER DETAYLARI

Beşiktaş, Kristjan Asllani için herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Oyuncunun sezon sonuna kadar siyah-beyazlı formayı giymesi planlanırken, maaşının tamamının Beşiktaş tarafından karşılanacağı öğrenildi. Anlaşmada satın alma opsiyonu yer alacak ancak bu maddenin zorunlu olmadığı belirtildi.

TORINO PERFORMANSI

Bu sezon Torino'da 16 maçta 1155 dakika sahada kalan Asllani, gol ya da asist katkısı veremedi.

Öte yandan Kristjan Asllani, Arnavutluk Milli Takımı'nda 38 kez forma giydi ve 5 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.