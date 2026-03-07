Beşiktaş'tan Osimhen için kırmızı kart itirazı

Beşiktaş, Galatasaray derbisinde Victor Osimhen için kırmızı kart itirazında bulundu.

Osimhen, Beşiktaş ile oynanan derbinin 6. dakikasında sarı kart gördü.

Karşılaşmanın 55. dakikasında ise Agbadou ile Osimhen arasındaki mücadele sonrası hakem Ozan Ergün, Beşiktaş lehine faul verdi.

Osimhen, daha sonra topu aldı ve kaleye gitti.

Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet, Osimhen'e ikinci sarı ve kırmızı kart bekledi. Hakem Ozan Ergün, pozisyonda Osimhen için ikinci sarı kartına başvurmadı.

Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Murat Kaytaz, itirazları sonrası sarı kart gördü.

Beşiktaş, pozisyon için, "Osimhen, Agbadou'ya faul yapıyor, hakemin düdüğüne rağmen topu sürmeye devam edip kaleye vuruyor! Nedense sarı kartı olan bu futbolcuya ikinci sarı kart çıkmıyor!" paylaşımında bulundu.