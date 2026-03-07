İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2026 Cumartesi / 19 Ramazan 1447
  Beşiktaş'tan Osimhen için kırmızı kart itirazı
Spor

Beşiktaş'tan Osimhen için kırmızı kart itirazı

Derbinin 55. dakikasında Victor Osimhen ile Agbadou arasındaki mücadele sonrası Beşiktaş cephesi ikinci sarı kart bekledi. Hakem Ozan Ergün pozisyonda kart göstermedi.

7 Mart 2026 Cumartesi 21:41
Beşiktaş'tan Osimhen için kırmızı kart itirazı
Beşiktaş, Galatasaray derbisinde Victor Osimhen için kırmızı kart itirazında bulundu.

Osimhen, Beşiktaş ile oynanan derbinin 6. dakikasında sarı kart gördü.

Karşılaşmanın 55. dakikasında ise Agbadou ile Osimhen arasındaki mücadele sonrası hakem Ozan Ergün, Beşiktaş lehine faul verdi.

Osimhen, daha sonra topu aldı ve kaleye gitti.

Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet, Osimhen'e ikinci sarı ve kırmızı kart bekledi. Hakem Ozan Ergün, pozisyonda Osimhen için ikinci sarı kartına başvurmadı.

Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Murat Kaytaz, itirazları sonrası sarı kart gördü.

Beşiktaş, pozisyon için, "Osimhen, Agbadou'ya faul yapıyor, hakemin düdüğüne rağmen topu sürmeye devam edip kaleye vuruyor! Nedense sarı kartı olan bu futbolcuya ikinci sarı kart çıkmıyor!" paylaşımında bulundu.

