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Spor

Beşiktaş'tan penaltı tepkisi

Beşiktaş, Eyüpspor galibiyeti sonrasında maçtan bir görüntü paylaşarak Paulista'nın yerde kaldığı pozisyona tepki gösterdi.

23 Eylül 2024 Pazartesi 00:11 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan penaltı tepkisi
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Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Eyüpspor karşılaştı. Mücadele 2-1 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi. Siyah-beyazlılar 5. maçı sonunda 4. galibiyetini aldı ve 13 puana yükseldi.

Beşiktaş yaptığı paylaşımda Paulista'nın yerde kaldığı pozisyon için penaltı tepkisi gösterdi.

Paylaşımda; "Şimdi bizim kafamızda 2 tane soru işareti var. Penaltı nedir? Ne zaman verilir?" ifadeleri kullanıldı.

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