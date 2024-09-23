Beşiktaş'tan penaltı tepkisi

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Eyüpspor karşılaştı. Mücadele 2-1 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi. Siyah-beyazlılar 5. maçı sonunda 4. galibiyetini aldı ve 13 puana yükseldi.

Beşiktaş yaptığı paylaşımda Paulista'nın yerde kaldığı pozisyon için penaltı tepkisi gösterdi.

Paylaşımda; "Şimdi bizim kafamızda 2 tane soru işareti var. Penaltı nedir? Ne zaman verilir?" ifadeleri kullanıldı.