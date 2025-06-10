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Spor

Beşiktaş'tan pivot takviyesi: Gizem Sezer

Beşiktaş BOA, 30 yaşındaki pivot oyuncusu Gizem Sezer'i kadrosuna kattığını duyurdu.

AA10 Haziran 2025 Salı 16:19 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan pivot takviyesi: Gizem Sezer
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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında pivot Gizem Sezer'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Gizem Sezer ile sözleşme imzaladı. Gizem Sezer'e Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Profesyonel kariyerine 2011 yılında İstanbul Üniversitesi'nde başlayan 30 yaşındaki basketbolcu, son olarak Bodrum Basketbol'un formasını giydi.

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