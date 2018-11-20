Beşiktaş'tan Porto'ya takas teklifi!

Aboubakar gittikten sonra golcü sorununu çözemeyen Beşiktaş, eski göz ağrısı Aboubakar’ı getirmek için girişimlerini sürdürüyor. Sezon başında da bu oyuncuyla ilgilenen Siyah-Beyazlılar’ın ara transfer dönemi yaklaşırken çok ilginç bir pazarlığa giriştiği iddia edildi. Portekiz basını, Beşiktaş’la sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Pepe’nin Porto’ya dönmek istediğini, buna karşılık Beşiktaş’ın da sakatlığı devam eden Aboubakar’ı renklerine katmak arzusunda olduğunu öne sürdü. Porto yönetimiyle görüşmelerin devam ettiği de iddia edildi.

ÇAPRAZ BAĞLARINI KOPARTTI

Geçen sezon Beşiktaş’ın Porto’yu yendiği maçtan sonra Siyah-Beyazlılar’ın soyunma odasına gidip, kutlama yapan Aboubakar’a kendi kulübünden ve taraftarlardan büyük tepki gelmişti. Daha önce de Porto’da huzursuz olan Aboubakar, hocanın değişmesiyle kalma kararı vermişti. Siyah-Beyazlılar’la özel bir gönül bağı olan Aboubakar’ın da böyle bir transfere sıcak bakacağı belirtiliyor. Ancak bir sorun var! Aboubakar gelse bile çapraz bağları koptuğu için sezon sonuna kadar oynayamayacak.

LİGDE 6 MAÇ OYNADI, 4 GOL ATTI

Porto takımıyla bu sezona iyi bir başlangıç yapan Aboubakar, Tondela ile oynanan lig maçında sakatlanmış ve sahalardan 6 ay uzak kalacağı bildirilmişti. Sol diz çapraz bağları kopan ve ameliyat olan Aboubakar’ın ancak haziran ayında normal çalışmalara başlaması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar böyle bir takası gerçekleştirse bile bu sezon golcü problemi yaşamaya devam edecekler. Kamerunlu oyuncu bu sezon 6 lig maçında 4 gol atmıştı.

(Akşam)