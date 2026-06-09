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Spor

Beşiktaş'tan PSG'nin kalecisine kanca! Transfer listesinde sürpriz isim

Beşiktaş'ın, PSG forması giyen 24 yaşındaki kaleci Lucas Chevalier'i transfer listesine aldığı iddia edildi. Siyah-beyazlıların, Fransız eldivenin şartlarını öğrenmek için temas kurduğu öne sürüldü.

BEYZA NUR YILMAZ9 Haziran 2026 Salı 18:52 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan PSG'nin kalecisine kanca! Transfer listesinde sürpriz isim
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Avrupa'nın dikkat çeken genç kalecilerinden biri için harekete geçtiği öne sürüldü.

L'Equipe'te yer alan habere göre; siyah-beyazlı ekip, Paris Saint Germain forması giyen Lucas Chevalier'nin durumunu yakından takip ediyor. Kara Kartal'ın 24 yaşındaki kaleci için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR

Beşiktaş'ın da kaleci arayışları kapsamında Chevalier için nabız yokladığı ve transferin zorlu olmasına rağmen süreci takip ettiği belirtildi. Siyah-beyazlıların, Fransız oyuncunun şartlarını öğrenmek adına temas kurduğu aktarıldı.

PSG ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç kalecinin, ayrılık ihtimali doğması halinde İstanbul kulüplerinin sunduğu yüksek maaşlara rağmen daha cazip bir sportif proje tercih edebileceği öne sürüldü. Öte yandan Chevalier için Tottenham'ın da devreye girdiği belirtildi.

PERFORMANSI

Sezon başında Lille'den PSG'ye imza atan Lucas Chevalier, 26 maçta forma giydi. Genç oyuncu söz konusu müsabakalarda 28 gol yerken, 10 maçta da kalesini gole kapadı.

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