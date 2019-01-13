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Beşiktaş'tan PSG'ye sürpriz transfer teklifi

Kartal, Eric Maxim Choupo-Moting için PSG’ye teklifini yaptı, cevap bekliyor. Hem Burak Yılmaz’a hem de kanat forvetlerine alternatif olacak Kamerunlu da Beşiktaş forması giymeyi çok istiyor.

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GİZLİ YÜRÜTÜLEN OPERASYON

BEŞİKTAŞ’TA başkan Fikret Orman, transferden sorumlu yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu kampa iki transferi yetiştirmelerine rağmen oldukça yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in bir diğer isteği olan sağ bek ve Vida satılırsa hazırlıksız yakalanmamak için stoper görüşmelerini yapan üçlü, özellikle İtalya pazarından cevap bekliyor. Tüm bu yoğunluğun ortasında gizlice yürütülen bir de forvet operasyonu söz konusu…

BEŞİKTAŞ’TA OYNAMAK İSTİYORUM

SİYAH-Beyazlılar, PSG’nin Kamerunlu golcüsü Eric Maxim Choupo-Moting’le yakın temas halinde. Fransız devinin bu yaz bedavaya kadrosuna kattığı “alternatif golcü” konumundaki 29 yaşındaki futbolcu, Paris’ten ayrılmak istiyor. Beşiktaş'ın kendisi için yaptığı teklifin kabul edilmesi için menajerine ve PSG yönetimine baskı yapan Moting, “Beşiktaş’ta oynamak istiyorum. Almanya’da doğup büyüdüğüm için çoğu arkadaşım Türk… Onlardan duyduğum atmosferi yaşamalıyım” dedi.

TÜRKÇE KELİMELER BİLİYOR

YAKIN çevresine Beşiktaş’a transfer olmak istediğini söyleyen golcü oyuncu için eski hocası Bülent Uygun da benzer ifadeler kullandı. Katar’da Al Rayyan’ı çalıştıran Uygun, “Choupo-Moting önemli bir oyuncu. PSG'de kadroya girmekte zorluk çekiyor. Arkadaş çevresi Türk... Birçok Türkçe kelimeyi biliyor, Türkleri çok seviyor. 15 gün önce Doha'da yardımcım Sefer Yılmaz'la tatil yaptı, Türkiye'yi sordu. Beşiktaş'ı istediğini ifade etti. Ekonomik anlamda şartlar sağlanırsa Beşiktaş'a gelecektir” diye konuştu.

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