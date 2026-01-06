İSTANBUL 18°C / 12°C
  Beşiktaş'tan resmi açıklama! Mert Günok defteri kapandı
Spor

Beşiktaş'tan resmi açıklama! Mert Günok defteri kapandı

Beşiktaş, deneyimli kaleci Mert Günok ile yollarını ayırdığını açıkladı. Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklamada '2021-22 sezonundan bu yana kadromuzda bulunan profesyonel futbolcu Mert Günok'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.' ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

AA6 Ocak 2026 Salı 15:23 - Güncelleme:
Beşiktaş, deneyimli kaleci Mert Günok ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-22 sezonundan bu yana kadromuzda bulunan profesyonel futbolcu Mert Günok'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Formamızı giydiği dönemde kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında emeği bulunan Mert Günok'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, bir süre önce Mert Günok ve Necip Uysal'dan kendilerine takım bulmalarını istemişti.

