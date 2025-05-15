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Spor

Beşiktaş'tan resmi açıklama! Romulo iddialarına cevap

Beşiktaş Kulübü, Göztepe'nin Brezilyalı santrforu Romulo'ya teklif götürdüklerine dair iddialara ilişkin bir bildiri yayınladı.

Haber Merkezi15 Mayıs 2025 Perşembe 23:03 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan resmi açıklama! Romulo iddialarına cevap
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Beşiktaş, Göztepe'nin futbolcusu Romulo ile çıkan transfer haberlerini yalanladı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

"Kulübümüzün profesyonel futbolcu Romulo Cardoso ile ilgilendiği, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Göztepe'nin oyuncunun transferi için kulübümüzden 5.5 milyon avro bonservis ücreti talep ettiği iddialarıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır.

Romulo Cardoso'nun kulübümüze transferi için herhangi bir girişimde bulunmadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Transfer dönemi yaklaşırken kulübümüzle ilgili negatif algı oluşturmak maksadıyla belli aralıklarla yayınlanacak buna benzer asparagas haberlere karşı dikkatli olunmasını taraftarlarımızdan önemle rica ederiz."

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