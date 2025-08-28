Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Lausanne'ye mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Karşılaşma sonrası Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer toplantı gerçekleştirdi.

Beşiktaş, yaptığı açıklamayla Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir. Başkanımız Serdal Adalı toplantı sonrası yaptığı görüşmede Solskjaer'e bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür etti. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."