29 Ağustos 2025 Cuma
Spor

Beşiktaş'tan resmi açıklama! Solskjaer ile yollar ayrıldı

Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yayınlanan bildiride 'Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir.' ifadeleri kullanıldı.

28 Ağustos 2025 Perşembe 23:35
Beşiktaş'tan resmi açıklama! Solskjaer ile yollar ayrıldı
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Lausanne'ye mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Karşılaşma sonrası Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer toplantı gerçekleştirdi.

Beşiktaş, yaptığı açıklamayla Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir. Başkanımız Serdal Adalı toplantı sonrası yaptığı görüşmede Solskjaer'e bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür etti. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

  • Beşiktaş
  • Ole Gunnar Solskjaer
  • Teknik direktör ayrılık

