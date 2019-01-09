Beşiktaş'tan resmi Şenol Güneş açıklaması! '3 yıllık teklif yaptık'

Beşiktaş 2. Başkanı Serdal Adalı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve transferle ilgili konuşurken, Şenol Güneş ile yola devam etmek istediklerini vurguladı.

Şenol Güneş'e yaptıkları teklif için konuşan Adalı, "Şenol Güneş hocamıza çok inanıyoruz. Üç senelik bir teklifte bulunduk. Teşekkür etti, 'Acele etmeyelim, bekleyelim' dedi. Hocada da sezon sonunu bekleyelim düşüncesi var" ifadelerini kullandı.

"TARAFTAR BURAK YILMAZ'I SAHİPLENMELİ"

Taraftaraların Burak Yılmaz transferini eleştirmesi ile ilgili de görüşleri sorulan yönetici, "Burak Yılmaz'ı taraftarın sahiplenmesi lazım. Şunu herkes bilsin ben Beşiktaş'a zarar verecek biriyle çay bile içmem. Burak ikinci yarıda en az 10 gol atar" dedi.

(Ntvspor)