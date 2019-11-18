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Beşiktaş'tan Richmond Boakye sürprizi

Güven Yalçın ile Umut Nayir’den istediği verimi alamayan ve Burak Yılmaz’ın yanına tecrübeli bir ismi katmayı planlayan Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi.

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Güven Yalçın ile Umut Nayir’den istediği verimi alamayan ve Burak Yılmaz’ın yanına tecrübeli bir ismi katmayı planlayan Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Eski golcüsü Vincent Aboubakar için nabız yoklayan Kara Kartal’ın, Sırp ekibi Kızılyıldız’da oynayan Richmond Boakye ile ilgilendiği iddia edildi.

Kariyerinde Juventus ve Atalanta gibi ekiplerde görev yapan 26 yaşındak Ganalı oyuncu için maliyet araştırması yapıldığı kaydedildi.

(Fanatik)

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