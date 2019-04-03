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Beşiktaş'tan Rizespor'a Muriç teklifi

Siyah-beyazlılar 24 yaşındaki santrforu kadrosuna katmakta kararlı. Fikret Orman, pazartesi günü karşılaşacakları Ç. Rizespor'un yıldızı için maç öncesinde verilecek yemekte teklifini sunacak.

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Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ın hedefindeki ilk isim Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç...
 
Burak Yılmaz'a alternatif bir isim arayan yönetimin, Kosovalı golcüyü kadroya katmakta kararlı olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ın bu pazartesi günü ligde oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasını fırsat bilen Başkan Fikret Orman, Muriç transferi için de çıkarma yapmış olacak. Fenerbahçe'nin de istediği 24 yaşındaki yıldız oyuncuyu rakiplerine kaptırmak istemeyen Orman'ın, Çaykur Rizespor'u ikna etmek için Cyle Larin kozunu oynayacağı öğrenildi. Karadeniz ekibine Vedat Muriç karşılığında Kanadalı oyuncunun bonservisini vermeye hazır olan siyah-beyazlıların patronu, aynı zamanda bir miktar ödeme yapmayı da teklif edecek.
 
Larin ikna oldu
 
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'la olan yakın ilişkilerine güvenen Fikret Orman, karşılaşma öncesinde verilecek dostluk yemeğinde transferi bitirmeye çalışacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in 'Uzun yıllar katkı verebilir. Transfer edilmeli' raporundan sonra harekete geçen Başkan Orman'ın, henüz 24 yaşında olması sebebiyle Muriç'i çok istediği öğrenildi. Öte yandan transfer olduğundan bu yana bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen Cyle Larin de bu takas için ikna edilmiş durumda. Beşiktaş'ta geleceğini göremeyen ve bir sezon daha yedek kulübesinde oturmak istemeyen Kanadalı oyuncunun kendisini tekrar gösterebileceği bir Süper Lig takımında forma giymeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
 
Onun da tercihi Beşiktaş
 
Beşiktaş'ın transferi için Fenerbahçe ile yarıştığı Vedat Muriç, siyah-beyazlılara daha sıcak bakıyor. Kosovalı golcünün, sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan maçta siyah-beyazlı taraftarlara hayran kaldığı belirtildi. Bu sezon attığı 11 golle Çaykur Rizespor'un başarılı sonuçlar almasında başrol oynayan Vedat Muriç'in sözleşmesi gelecek sene sona erecek.
 
(Türkiye)
 

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