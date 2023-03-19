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Spor

Beşiktaş'tan Rosier ve Tayyip Talha için sakatlık açıklaması

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbol takımı oyuncuları Valentin Rosier ve Tayyip Talha Sanuç'un sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

AA19 Mart 2023 Pazar 16:36 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Rosier ve Tayyip Talha için sakatlık açıklaması
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Kulüpten yapılan açıklamada, Rosier'in cerrahi operasyon geçirdiği belirtilerek, "Boyun bölgesinde şişlik ve ağrı şikayeti nedeniyle tetkikleri yapılan oyuncumuz Valentin Rosier'in değerlendirmesinde, kistik oluşum (enfekte tiroglossal kist) tespit edilmiş olup oyuncumuza Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde cerrahi tedavi uygulanmıştır. Başarılı bir cerrahi işlem geçiren Valentin Rosier'in tedavi süreci devam etmektedir." denildi.

Açıklamada, Tayyip Talha'nın İstanbulspor maçında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissetiği bilgisi verilerek, "Oyuncumuzun MR görüntülemesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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