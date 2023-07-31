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Spor

Beşiktaş'tan Ruben Vargas hamlesi

Hücüm hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Almanya Bundesliga ekiplerinden Ausburg'un yıldızı Ruben Vargas'ı gündemine aldı.

31 Temmuz 2023 Pazartesi 22:43 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Ruben Vargas hamlesi
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Beşiktaş, hücum hattına takviye yapmak adına harekete geçti. Hem kanatta hem de 10 numara forma giyebilecek bir oyuncu transferi yapmak isteyen siyah-beyazlılar gündemine Ruben Vargas'ı aldı. Beşiktaş, Vargas'ın transferi için Augsburg ile görüşmelere başladı.

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki oyuncunun Alman ekibi ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

RUBEN VARGAS KİMDİR?

Luzern altyapısında yetişen İsviçreli Ruben Vargas, Luzern A takımında forma giydikten sonra 2019 yılında Augsburg'a transfer oldu.

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