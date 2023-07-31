Beşiktaş'tan Ruben Vargas hamlesi

Beşiktaş, hücum hattına takviye yapmak adına harekete geçti. Hem kanatta hem de 10 numara forma giyebilecek bir oyuncu transferi yapmak isteyen siyah-beyazlılar gündemine Ruben Vargas'ı aldı. Beşiktaş, Vargas'ın transferi için Augsburg ile görüşmelere başladı.

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki oyuncunun Alman ekibi ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

RUBEN VARGAS KİMDİR?

Luzern altyapısında yetişen İsviçreli Ruben Vargas, Luzern A takımında forma giydikten sonra 2019 yılında Augsburg'a transfer oldu.