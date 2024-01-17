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Spor

Beşiktaş'tan sağ bek operasyonu! Cedric Soares ile anlaşma sağlandı

Sağ bek pozisyonuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi sona erecek olan Cedric Soares ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Siyah beyazlı ekip son olarak İngiliz kulübü ile de anlaşarak transferi noktalamayı amaçlıyor. İşte detaylar...

17 Ocak 2024 Çarşamba 17:34 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan sağ bek operasyonu! Cedric Soares ile anlaşma sağlandı
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Valentin Rosier ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, sağ bek bölgesini Cedric Soares ile güçlendirmek istiyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Beşiktaş'ın Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Portekizli sağ bekle kişisel şartlarda anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Soares için Beşiktaş ile Arsenal arasında ise henüz bir anlaşma olmadığı kaydedildi.

İngiliz basınındaki haberde, Arsenal'in Soares'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek olsa da Portekizli oyuncudan bonservis beklentisinin olduğu iddia edildi.

FERNANDO SANTOS'TAN SOARES CEVABI!

Fernando Santos, Eyüpspor karşılaşmasının ardından Cedric Soares'in Beşiktaş'a yakın olduğu haberlerinin hatırlatılmasının ardından, "Basın her şeyi yazabilir. Buraya kimse gelmedi. O yüzden yorum yapamam" demişti.

Cedric Soares, bu sezon Arsenal'de sadece 3 maçta forma şansı bulabildi.

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