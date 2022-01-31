İSTANBUL 7°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2022 Pazartesi / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan sağanak yağmur altında taktik idman
Spor

Beşiktaş'tan sağanak yağmur altında taktik idman

Beşiktaş, Antalya kampının altıncı gününde sağanak altında çalıştı. Taktik ağırlıklı idmanın ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

AA31 Ocak 2022 Pazartesi 12:21 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 12:21
ABONE OL

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kamp yapan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Belek Turizm Merkezi'nde konakladığı otelin sahasında teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde kampın altıncı gününde çalışmalarına devam etti. Sağanak altında yapılan taktik ağırlıklı idmanın ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Sakatlığından dolayı Antalya kampından ayrılan Rachid Ghezzal dışında kamp kadrosunda yer alan diğer futbolcular antrenmanda yer aldı.

Siyah-beyazlılar, Antalya kampındaki çalışmalarını akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.