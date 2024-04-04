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Spor

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 3 futbolcu maç kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sakat oyuncularının durumunu açıkladı. Siyah beyazlılarda Arthur Masuaku, Onur Bulut ve Ante Rebic, Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldı. İşte detaylar...

IHA4 Nisan 2024 Perşembe 13:25 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 3 futbolcu maç kadrosundan çıkarıldı
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Beşiktaş, sakatlıkları bulunan Arthur Masuaku, Onur Bulut ile Ante Rebic'in sakatlıkları sebebiyle bu akşam oynanacak Başakşehir maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, bu akşam deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle bu zorlu mücadelede görev alamayacak.

Sağ dizinde meydana gelen sıvı artışı sonrası yapılan tetkiklerde eklem içinde serbest kıkırdak fragmanı tespit edilen Arthur Masuaku, 2 Nisan Salı günü gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonrası iç yan bağında gerilme saptanan Onur Bulut ile belinde ağrı hisseden Ante Rebic, Başakşehir maçının kadrosunda bulunmayacak.

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