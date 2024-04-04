Beşiktaş, sakatlıkları bulunan Arthur Masuaku, Onur Bulut ile Ante Rebic'in sakatlıkları sebebiyle bu akşam oynanacak Başakşehir maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, bu akşam deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle bu zorlu mücadelede görev alamayacak.

Sağ dizinde meydana gelen sıvı artışı sonrası yapılan tetkiklerde eklem içinde serbest kıkırdak fragmanı tespit edilen Arthur Masuaku, 2 Nisan Salı günü gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonrası iç yan bağında gerilme saptanan Onur Bulut ile belinde ağrı hisseden Ante Rebic, Başakşehir maçının kadrosunda bulunmayacak.