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  • Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 3 oyuncu Alanyaspor maçında yok
Spor

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 3 oyuncu Alanyaspor maçında yok

Beşiktaş, Daniel Amartey, Chamberlain ve Vincent Aboubakar'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 3 futbolcu sakatlıkları nedeniyle Alanyaspor maçında görev alamayacak.

11 Mayıs 2024 Cumartesi 16:36 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 3 oyuncu Alanyaspor maçında yok
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Beşiktaş, Daniel Amartey, Chamberlain ve Vincent Aboubakar'ın sakatlıkları sebebiyle Alanyaspor maçı kadrosunda yer almayacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bel ağrısı şikayetinin ardından Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Daniel Amartey'de akut lomber disk patolojisi saptanmıştır.

Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren futbolcumuz Alex Chamberlain ile alt karın bölgesinde ağrısı olan ve yapılan değerlendirmesinde atletik pubalji saptanan futbolcumuz Vincent Aboubakar, Corendon Alanyaspor maçı kadrosunda bulunmayacaktır. Futbolcularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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