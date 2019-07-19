Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Pendikspor'la oynanan hazırlık maçında sakatlanan Orkan'ın MR'sinin çekildiği belirtilerek, "Orkan Çınar'ın yapılan muayenesi sonucunda sol bacak arka üst adale grubunda (semitendinozus) 2. derece zorlanma tespit edilmiştir. Orkan Çınar'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.