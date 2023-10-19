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Spor

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Beşiktaş, Umut Meraş'ın sol alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

19 Ekim 2023 Perşembe 19:24 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
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Beşiktaş kulübü, savunma oyuncusu Umut Meraş'ın sol alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 'Futbol A Takımımızın 18 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanı sol alt baldır bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle tamamlayamayan futbolcumuz Umut Meraş'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sinde alt baldır arka adalesinde (Soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Umut Meraş'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.' ifadeleri kullanıldı.

27 yaşındaki oyuncunun, cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde kadroda olması beklenmiyor.

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