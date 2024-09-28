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Spor

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! İşte Al Musrati'nin son durumu

Beşiktaş, Ajax maçında sakatlanan Libyalı oyuncu Al Musrati'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre 28 yaşındaki futbolcunun sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği duyuruldu. İşte detaylar...

28 Eylül 2024 Cumartesi 14:32 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! İşte Al Musrati'nin son durumu
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Beşiktaş'ın, Ajax ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan Al Musrati'nin sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın 26 Eylül 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile oynadığı müsabakada, sol kasığında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Al Musrati'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk üst iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Al Musrati'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Libyalı futbolcunun 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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