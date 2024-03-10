Beşiktaş'ta yaz dönemi oldukça hareketli geçecek. Siyah-beyazlılarda çalışmalar şimdiden başlamış durumda.

ÖNCELİK SAVUNMA HATTI

Transferdeki öncelik de belirlendi. Beşiktaş'ta ilk olarak savunma hattına bir takviye yapması bekleniyor.

TAKİBE ALINDI

Lig bitiminde savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen siyah-beyazlı ekip, Atalanta'da forma giyen Berat Djimsiti'yi takibe aldı.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan tecrübeli savunma oyuncusu, bu sezon İtalyan ekibinin forması altında 34 karşılaşmada görev alırken 1 gole imza attı.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ

31 yaşındaki Arnavut stoper, savunma hattında sağ bek pozisyonunda da görev yapabiliyor. Geçen sezon da Beşiktaş'ın gündemine gelen deneyimli futbolcu, Atalanta'ya 2016 yılında Zürich'ten bedelsiz olarak transfer olmuştu.

2026'YA KADAR KONTRATI VAR

Atalanta'yla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1,90'lık futbolcunun İsviçre vatandaşlığı da bulunuyor.