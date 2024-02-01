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Spor

Beşiktaş'tan savunmaya yeni aday: Joe Worrall

Savunma hattına takviye yapmayı amaçlayan Beşiktaş son olarak Nottingham Forest forması giyen Joe Worrall için harekete geçti.

Sabah1 Şubat 2024 Perşembe 13:11 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan savunmaya yeni aday: Joe Worrall
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Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için arayışlarını dört koldan sürdürüyor.

LİSTEDEKİ İKİ İSİM OLMADI

Bugüne kadar birçok isimle temasa geçen yönetim, imza aşamasına geldiği Valencia'dan 33 yaşındaki Paulista'yı, son dakikada devreye giren Atletico Madrid'e kaptırdı. İkinci sıradaki isim olan Jamaal Lascelles ile 3.5 senelik prensip anlaşmasına varılsa da, kulübü Newcastle United'ın 5 milyon euro bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle görüşmeler askıya alındı.

YENİ HEDEF JOE WORRAL

Stoper mevkii için öne çıkan yeni isim Joe Worrall oldu. Teamtalk'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen Joe Worrall için harekete geçti. Siyah-beyazlıların 27 yaşındaki stoper için Premier Lig ekibine resmi teklifte bulunduğu belirtildi.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

İngiltere'de transfer dönemi bugün sona ereceği için siyah-beyazlılar Worrall'ın son durumu netleştikten sonra 1.90'lık stoper için Nottinhgam'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifini yineleyecek.

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Nottingham Forest formasıyla 9 resmi maça çıktı.

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