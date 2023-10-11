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Spor

Beşiktaş'tan seçim tarihine yönelik açıklama

Beşiktaş Kulübü, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın mayıs ayında yapılacağı yönündeki iddialarla ilgili bir açıklama yayınladı.

IHA11 Ekim 2023 Çarşamba 13:44 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan seçim tarihine yönelik açıklama
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Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 2024 yılının mayıs ayına erteleneceği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yazılı, görsel ve dijital medyada kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 2024 yılının mayıs ayına erteleneceği yönünde yer alan haberler tamamen asılsızdır.

6 Ekim 2023 tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz üzere; kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı en geç aralık ayı başında gerçekleştirilecektir. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 2024 yılının mayıs ayında yapılacağı yönünde medyada yer alan haberlere itibar edilmemesini; Kongre Üyelerimizden, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica eder;

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağı tarihin belirlenmesi hususunda Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda çalışmaların ve görüşmelerin devam ettiğini belirtiriz" denildi.

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