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Beşiktaş'tan Şenol Güneş'e güven oyu

Başkan Fikret Orman, Kasımpaşa maçı sonrası 2 saat başbaşa görüştüğü hocasına destek verdi. Orman’ın 2019-2020 sezonunda da devam etmek istediği Güneş, yönetime gidecek ve kalacak oyuncular için rapor verecek.

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BEŞİKTAŞ’TA Başkan Fikret Orman’ın, 4-1’lik Kasımpaşa yenilgisi sonrası Teknik Direktör Şenol Güneş’le bir araya geldiği ortaya çıktı. Baş- kan Orman’ın, Süper Lig ve Avrupa’da alınan kötü sonuçların ardından adeta hedef tahtası haline gelen ve gönderileceği iddia edilen Güneş’e destek verdiği öğrenildi. 
 
GÜNEŞ’TEN YÖNETİME RAPOR 
 
Başkan Orman’ın taraftarlar arasında ve medyada yolların ayrılacağı iddialarının gündeme geldiği Şenol Güneş’le Ümraniye’de başbaşa 2 saat süren bir zirve gerçekleştirdiği ve hem sezonun ikinci yarısının hem de 2019-2020 sezonu planlamasını yaptıkları kaydedildi. Güneş, yönetime geniş çaplı bir rapor sunacak ve bu rapor doğrultusunda gidecek ve alınacak oyuncular belirlenecek. 
 
PARASINI TAKSİTLE ALACAK 
 
Yaşanan ekonomik krizin en ciddi mağdurlarının başında gelen Şenol Güneş’in bir süre önce alacağı ile ilgili yönetime yapılandırma yaparak kolaylık sağladığı da ortaya çıktı. Güneş’in yaklaşık 1.1 milyon euroyu bulan alacaklarını sezon sonuna kadar dört eşit taksitle alacağı belirtildi. 

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