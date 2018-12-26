Beşiktaş'tan Şenol Güneş'e yeni sözleşme teklifi

Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada teknik direktör Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifi yaptığını duyurdu.

Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, Yönetimimizin 2019 Mayıs ayında görev süresi bitecek olmasına rağmen, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir.

Şampiyonluk yolunda; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e taraftarlarımıza ve Camiamıza olan inancımız tamdır.

Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.