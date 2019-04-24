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Beşiktaş'tan Sergen Yalçın bombası!

Alanyaspor'da başarılı imza atan Sergen Yalçın'ın tecrübeli futbolcu Efecan Karacan'la birlikte Beşiktaş'a imza atacağı öğrenildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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13 hafta sonunda 12 puanlı Alanyaspor’u dipten alıp 5.sıraya kadar çıkaran ve göreve geldiği günden beri daha evinde mağlubiyet yüzü görmeyen Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş’a yaklaşırken, genç teknik adamın Bahçeşehir Stadı’nda Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi devler karşısında bileğinin bükülmemesi bir hayli dikkat çekti.
 
SERGEN YALÇIN EFECAN'LA BERABER GELECEK
 
Beşiktaş’ın alt yapısından yetişen ve siyah beyazlı formayla büyük başarılara imza atan Sergen Yalçın’ın yeni sezonda takımın başına geçeceği iddia edilirken, Başkan Fikret Orman’ın 47 yaşındaki çalıştırıcıya şimdiden ‘kadro planlamanı yap’ dediği belirtildi. Kulübü kılcal damarlarına kadar bilen ve camianın içerisinden gelen Sergen’in yardımcılarıyla beraber kolları sıvadığı öğrenilirken, Yalçın’ın göreve başlar başlamaz Alanyaspor’dan öğrencisi olan Efecan’ı da Beşiktaş’a getireceği, 29 yaşındaki orta sahaya kadrosunda şans vereceği bildirildi.
 
EFECAN LENS'TEN DAHA İYİ
 
Bu sezon Alanyaspor’un en önemli oyuncusu olan Efecan 32 maçta 2 gol 7 asistlik performansıyla göz doldururken, tecrübeli futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Quaresma ve bir türlü bekleneni veremeyen Lens’in yerini rahatlıkla doldurabileceği düşünülüyor. Şubat ayında kulübüyle sözleşeme yenileyen Efecan, oynadığı futbolla milli takıma kadar yükselmeyi başarmıştı.
 
 

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