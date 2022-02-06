Beşiktaş'tan sert açıklama: Bu hakemlerin raf ömrü dolmuş, hepsi emekli edilmeli

6 Şubat 2022 Pazar 22:46 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 22:46

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, Antalyaspor karşılaşmasının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı takıma karşı kasıtlı hakem kararları olduğunu belirten Adnan Dalgakıran, "Türk futbol hakemlerinin organize kötülüğüne rağmen taraftarlar takımlarına olan inancını kaybetmedi. Organize bir kötülükle karşı karşıyayız. Beşiktaş Kulübü olarak organize bir kötülük ile karşı karşıyayız. Defalarca uyarılarda bulunduk. Yönetim olarak görevimiz bu yanlışları ikaz etmek. Artık bıçak kemiğe dayandı. Sayın başkanımız Ahmet Nur Çebi 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Futbolun değeri ne ile yükselir? Sahada oyun oynanacak, hakemler bunu iyi yönetecek, altyapıları güçlü olacak. Bu bir ekosistem." dedi.

Hakemlerin maçların önüne geçtiğini belirten Adnan Dalgakıran, "Paralar harcayacaksınız, taraftarlar stadı dolduracak. Elinizdeki düdükle her şeyi mahvedeceksiniz. Bu iş o kadar kolay değil. Buna izin vermeyeceğiz. Türk futbolu adına biz buna izin vermemeliyiz. VAR verdi. Ancak kötülük daha büyük boyutlara ulaştı. Bunlar tesadüf olamaz. VAR'da önünde ağır çekimde oynanıyor. Biz mi başka şeyler görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tepkisine devam eden Adnan Dalgakıran, "Koskoca camia önlerinde isyan ediyor, umurlarında değil. Nasıl bir kendine güven bu. Nasıl bir organizasyon. Türk futbolunun değeri düşüyor. Bütün kulüpler buna tepki göstermeli. Bugün bize yarın başkasına. Ligi sahada değil de dışarıda mı organize edecekler." açıklamasını yaptı.

Hakemlerle ilgili kararlar alınması gerektiğini vurgulayan Adnan Dalgakıran, "Derhal bu hakemlerle ilgili gerekenler yapılmalı. Bu hakemler başarısızdır. Asla diğer hakemlerimizi bunlardan daha başarısız olamazlar. Bu hakemlerin raf ömrü dolmuş. Bunların hepsi emekli edilmeli. Genç, dinamik hakemlerle yola devam edilmelidir. Eğer bu söylediklerimize karşı geliniyorsa, reddediliyorsa, hata olarak görülüyorsa bu kadar hata da affedilmez. Milyon dolarlar dönüyor. Kulüplerin borçları boğaza kadar dayanmış, bunları hata diye geçiştiremeyiz. Köklü ve radikal değişimlerin yapılması gerekiyor. Bu Beşiktaş için değil, Türk futbolu adına yapılması gerekiyor. Futbol büyük bir endüstri. Beşiktaş Kulübü olarak önerimiz şu. Bu hakem organizasyonlarının baştan sona değişmesi gerekiyor. Başka şeyleri de gözden geçirelim. Hakemlerimizi eğitemiyor muyuz? Doğru bir sistemimiz yok mu? Her şeyi gözden geçirip, tartışalım. Bunu Türk futbolunun değerini yükseltmek için yapalım." şeklinde konuştu.

Adnan Dalgakıran son olarak, "Ortada bir orta oyunu varsa niye kimse gelip maç izlesin. Neden insanlar TV'lerde bu maçı izlemek için para verip üye olsun. Kritik ve tehlikeli bir nokta bu. Kulüplerin borçlarından da tehlikeli bir durumdayız. Derhal buna yarın el atılmalı." diyerek sözlerini noktaladı.