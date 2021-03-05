DHA 05 Mart 2021 Cuma 18:01 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 18:01

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bağıranların değil sahada "HAKKI"yla kazananların "ŞEREF"li şampiyonluklar yaşayacağı bir lig istiyoruz. Süper Lig ekiplerinin son dönemde özellikle hakemler üzerinden yaratmaya çalıştıkları kaos ortamını ve algı operasyonlarını dikkatle takip ediyoruz . Futbol Takımımızın müsabakalarını yönetecek hakemlerin, art niyetsiz ve "ADALET" duygusuyla sahada olacaklarına inanmak istiyoruz. Türk futbolunun; gelişimi, geleceği ve huzuru için futbolun tüm paydaşlarını sağduyulu olmaya davet ediyoruz.