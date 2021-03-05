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Spor

Beşiktaş'tan sert açıklama! ''Dikkatle takip ediyoruz...''

Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklamada, 'Süper Lig ekiplerinin son dönemde özellikle hakemler üzerinden yaratmaya çalıştıkları kaos ortamını ve algı operasyonlarını dikkatle takip ediyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

DHA05 Mart 2021 Cuma 18:01 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 18:01
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bağıranların değil sahada "HAKKI"yla kazananların "ŞEREF"li şampiyonluklar yaşayacağı bir lig istiyoruz. Süper Lig ekiplerinin son dönemde özellikle hakemler üzerinden yaratmaya çalıştıkları kaos ortamını ve algı operasyonlarını dikkatle takip ediyoruz. Futbol Takımımızın müsabakalarını yönetecek hakemlerin, art niyetsiz ve "ADALET" duygusuyla sahada olacaklarına inanmak istiyoruz. Türk futbolunun; gelişimi, geleceği ve huzuru için futbolun tüm paydaşlarını sağduyulu olmaya davet ediyoruz.

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