Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, UEFA Avrupa Ligi'nde iç sahada oynayacakları Maccabi Tel-Aviv maçı öncesi çok sert bir açıklama yaptı. Yücel, İsrail basınının tarafsız sahada oynamak adına lobi çalışmaları yaptığını dile getirdi.

Hüseyin Yücel, "İsraillerin klasik basın yoluyla lobi çalışması başladı. UEFA nezdinde, lobicilik faaliyetlerine başlayacağız. Öyle pabuç bırakmayacağız. Onların hayal ettikleri gibi, basketbol maçlarında olduğu şekilde tarafsız sahada oynamamız söz konusu değil. O kadar çekiniyorlarsa, buraya gelmemek yerine komple turnuvadan çekilsinler." ifadelerini kullandı.