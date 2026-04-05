Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, 90+7'de verilen penaltı kararına tepki gösterdi.

Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Skandal bir penaltı kararı" ifadesi kullanıldı.

Ayrıca Beşiktaş Kulübü'nden yapılan bir paylaşımda da "Maç bitti" denilirken, siyah bir görüntü kullanıldı.

Skandal bir penaltı kararı! — Beşiktaş JK (@Besiktas) April 5, 2026

Maç bitti!



Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş pic.twitter.com/3TzKz8bAP5 — Beşiktaş JK (@Besiktas) April 5, 2026

Beşiktaş'tan "Emek hırsızları!" ifadesiyle bir paylaşım daha geldi.