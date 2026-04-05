  • Beşiktaş'tan sert tepki! ''Skandal bir penaltı''
Spor

Beşiktaş'tan sert tepki! ''Skandal bir penaltı''

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde uzatma dakikalarında verilen penaltı kararına sert tepki gösterdi. Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya paylaşımlarında “skandal penaltı” ve “maç bitti” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ5 Nisan 2026 Pazar 22:36 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan sert tepki! ''Skandal bir penaltı''
Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, 90+7'de verilen penaltı kararına tepki gösterdi.

Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Skandal bir penaltı kararı" ifadesi kullanıldı.

Ayrıca Beşiktaş Kulübü'nden yapılan bir paylaşımda da "Maç bitti" denilirken, siyah bir görüntü kullanıldı.

Beşiktaş'tan "Emek hırsızları!" ifadesiyle bir paylaşım daha geldi.

