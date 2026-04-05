Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, 90+7'de verilen penaltı kararına tepki gösterdi.
Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Skandal bir penaltı kararı" ifadesi kullanıldı.
Ayrıca Beşiktaş Kulübü'nden yapılan bir paylaşımda da "Maç bitti" denilirken, siyah bir görüntü kullanıldı.
Skandal bir penaltı kararı!— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 5, 2026
Beşiktaş'tan "Emek hırsızları!" ifadesiyle bir paylaşım daha geldi.
Maç bitti!— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 5, 2026
Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş pic.twitter.com/3TzKz8bAP5
Emek hırsızları! pic.twitter.com/HyyYhzQr7X— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 5, 2026