Spor

Beşiktaş'tan sol beke takviye! Kartal'dan Hadjam hamlesi

David Jurasek'ten beklenen verimi alamayan Beşiktaş, savunmanın soluna net bir takviye için rotayı Young Boys'un Cezayirli oyuncusu Jaouen Hadjam'a çevirdi.

18 Aralık 2025 Perşembe 07:52
Beşiktaş'tan sol beke takviye! Kartal'dan Hadjam hamlesi
Süper Lig'de üst sıralardan kopmak istemeyen Beşiktaş, ocak ayı transfer sezonunda yapacağı transferlerle hedefini korumak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten Siyah-Beyazlılar, özellikle savunma hattına takviye yapmayı planlıyor. Çek sol bek oyuncusu David Jurasek'in performansından memnun olmayan Teknik Direktör Sergen Yalçın, oyuncuyla vedalaşılıp yerine net bir ismin getirilmesi talebinde bulundu. Bu bağlamda Kara Kartal, Young Boys forması giyen Jaouen Hadjam'ı gündemine aldı.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

İsviçre basınına göre; Beşiktaş, Cezayirli sol bek oyuncusu için kulübüyle resmi görüşmelerde bulundu. Young Boys'un, 22 yaşındaki savunma oyuncusu için 8-10 milyon euro arasında bir gelir beklediği öğrenildi. Ancak Siyah-Beyazlılar, bu mevki için çok fazla masrafa girmek istemiyor. Kaleci ve stoper takviyesi de yapmayı planlayan Kartal, Hadjam transferini 5 milyon euroya bitirmeyi amaçlıyor. İsviçre ekibinin, Beşiktaş'ın bu teklifine sıcak bakmadığı ve pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

GALATASARAY'A KARŞI DA OYNADI

22 yaşındaki başarılı futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi de olmak üzere toplamda 26 karşılaşmada forma giyen Jaouen Hadjam, 2 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor. Fransız devi Paris Saint Germain altyapısından yetişen başarılı oyuncu için şimdiye kadar 1.6 milyon euroluk bir bonservis ödemesi gerçekleştirildi. Jaouen Hadjam, geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi Elemeleri Play-Off Turu'nda Young-Boys'a yenildiği iki maçta da gösterdiği performansla etkilemişti.

