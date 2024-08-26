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Spor

Beşiktaş'tan sol kanada takviye! Hedef yıldız isim Joao Mario

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile lige iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Portekiz basınında çıkan haberlere göre siyah beyazlı ekip, Benfica'nın sol kanat oyuncusu Joao Mario için hamle yaptı. İşte detaylar...

26 Ağustos 2024 Pazartesi 12:24 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan sol kanada takviye! Hedef yıldız isim Joao Mario
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Beşiktaş için Portekiz'den Joao Mario iddiası gündeme geldi.

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre, siyah-beyazlı takım, Benfica forması giyen 31 yaşındaki sol kanat ile ilgileniyor.

Joao Mario'nun kariyerindeki bir sonraki adımı düşündüğü ve Benfica'dan ayrılmasının muhtemel senaryo olduğu yazıldı.

AYRILIK İÇİN AÇIKLAMA

Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt de Mario'nun olası ayrılığı hakkında, "Joao Mario'nun kulüpten ayrılma ihtimali var." ifadelerini kullandı.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Mario'nun Benfica ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

BENFİCA KARİYERİ

Sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve orta sahada da görev alabilen Joao Mario, Benfica'da çıktığı 149 maçta 36 gol attı ve 26 asist yaptı.

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