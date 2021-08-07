Beşiktaş'tan Steven Caulker açıklaması

7 Ağustos 2021 Cumartesi 23:52 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 23:52

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, siyah-beyazlıların transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan Kocadağ, Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği iddia edilen ve Beşiktaş'a önerildiği konuşulan Steven Caulker transferiyle ilgili son noktayı koydu.

Kocadağ, İngiliz stoperin transferiyle ilgili olarak "Sene sonu itibarıyla serbest bir oyuncuydu. Bir temasımız olmuştu ama o dönem için olmadı. O defter bizim için kapandı. Zaten şu an kontratlı Fenerbahçe'nin bir oyuncusu." ifadelerini kullandı.