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Spor

Beşiktaş'tan stoper atağı! Kartal'dan sürpriz Jamaal Lascelles hamlesi

Savunma hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre son olarak siyah beyazlı ekip Newcastle United forması giyen başarılı stoper Jamaal Lascelles için harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

27 Ağustos 2023 Pazar 12:17 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan stoper atağı! Kartal'dan sürpriz Jamaal Lascelles hamlesi
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Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'ta gündem stoper... Kadrosuna bir defans oyuncusu katmayı planlayan Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basını, Siyah-Beyazlılar'ın Newcastle United forması giyen Jamaal Lascelles'i gündemine aldığını öne sürdü.

Sky Sports'un haberine göre Ahmet Nur Çebi yönetiminin Jamaal Lascelles için Newcastle United ile temasa geçmeye hazırlandığı belirtildi.

Beşiktaş'ın 29 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde İngiliz ekibinin kapısını çalması bekleniyor. Bu sezon forma şansı bulamayan tecrübeli stoper, geçen sezon 11 maçta şans bulup 1 gole imza atmıştı. Lascelles söz konusu maçlarda 4 sarı kart gördü.

JAMAAL LASCELLES KİMDİR?

29 yaşındaki İngiliz oyuncu Jamaal Lascelles, stoper bölgesinde forma giyiyor. 1.88 boyundaki oyuncu, kariyeri boyunca Nottingham Forest, Stevenage ve Newcastle United takımlarında forma giydi ve çıktığı 302 maçta 19 gol 5 asistlik performans gösterdi.

Transfermarkt verilerine göre 4,5 milyon Euro piyasa değeri bulunan İngiliz stoperin Newcastle United ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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