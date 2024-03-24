Gelecek sezon için transfer çalışmasna erken başlayan Beşiktaş, hücum bölgesi yanı sıra savunma için de çalışmalarını sürdürüyor. Kartal, Monaco'da forma giyen Şilili stoper Guillermo Maripan'ı listesine aldı.

GUİLLERMO MARİPAN LİSTEDE



Beşiktaş, Monaco'da forma giyen Şilili stoper Guillermo Maripan'ı listesine aldı ve oyuncunun menajeri ile ilk teması kurdu.

TEMASLAR KURULDU



Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre; Guillermo Maripan'ın, siyah beyazlı kurmaylar tarafından bir süredir takip edildiği de ifade ediliyor.

SÖZLEŞMESİ FIRSAT OLACAK



Monaco ile 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Maripan'ın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Ancak sözleşmesinin sona ermesine 1 yıl kalması nedeniyle bu rakamın daha aşağıya çekilmesi oldukça yüksek bir ihtimal.

Bu sezon Monaco formasıyla 22 resmi maça çıkan Guillermo Maripan bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.