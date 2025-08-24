Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma omurgasını güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu sezon çıktığı hiçbir maçta kalesini gole kapatamayan Siyah-Beyazlılar, bu sorunu net takviyelerle ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Sağ beke Taylan Bulut, sol beke de eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı transfer eden Kara Kartal, stoper arayışlarına başladı.

Bu bağlamda Beşiktaş; Bundesliga ekibi Union Berlin forması giyen Danilho Doekhi'yi, İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'nin oyuncusu Wout Faes'i ve Juventuslu Djalo'yu gündemine aldı. İtalyan basınına göre Siyah-Beyazlılar'da öncelik, Belçikalı Faes'te. Beşiktaş'ın, 27 yaşındaki stopere 3+1 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi. Belçika Milli Takımı'nda da görev alan Faes'in güncel piyasa değeri 15 milyon euro seviyesinde. Kartal ayrıca, Juventus forması giyen Djalo için 3 milyon euro teklif yaptı. İtalyan devi, 25 yaşındaki Portekizli'nin ayrılığına sıcak bakıyor. Beşiktaş, bu iki oyuncudan sonuç alamaması durumunda ise Danilho Doekhi için Union Berlin'in kapısını çalacak. 27'lik stoperin güncel piyasa değeri 13 milyon euro seviyesinde.