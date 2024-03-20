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Spor

Beşiktaş'tan Süper Kupa açıklaması! ''Oynamak hakkımızdır''

Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklama paylaştı. Siyah beyazlı kulüp, 10-11 sezonundaki Süper Kupa finali için, 'Yıllardır beklediğimiz 2010-2011 Sezonu Süper Kupa final maçını oynamak Beşiktaş'ın hakkıdır' sözlerini kullandı.

20 Mart 2024 Çarşamba 18:24 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Süper Kupa açıklaması! ''Oynamak hakkımızdır''
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Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından çarpıcı bir Süper Kupa açıklamasında bulundu.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

"Biz Beşiktaşız!

121 yıldır Şerefimizle Oynar Hakkımızla Kazanırız.

Müzemizde tek bir haram kupa yoktur. Beşiktaş JK olarak siyasetle aramıza hep mesafe koyarak tüm siyasi partilere eşit durmayı başarmış onurlu bir geçmişe sahibiz.

Siyasi ikballeri doğrultusunda kulübümüzü tehlikeli polemiklere çekmeye çalışanlara bu fırsatı tanımayacağız. Kulübümüzle ilgili yapılan isnadın hiçbir maddi ve hukuki dayanağı yoktur. Önemine binaen belirtmek isteriz ki bu söyleme sebebiyet verenler yapmış oldukları kumpasın bedelini yüce Türk yargısı önünde sanık sıfatıyla yargılanmak suretiyle ödemektedirler. Bu yargılama neticesinde alacakları cezalarla şanlı tarihimizi lekelemek isteyenleri kamuoyu, tüm çıplaklığı ile öğrenecektir.

Esasen kulübümüzü siyasete alet ederek isnatta bulunulması bir suç olup, bu haksız ve hukuka aykırı isnatlar sebebiyle her türlü hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır.

Bir kez daha belirtmek isteriz ki, yıllardır beklediğimiz 2010-2011 Sezonu Süper Kupa final maçını oynamak Beşiktaş'ın hakkıdır.

Herkes bilmelidir ki, o kupayı almak için sahaya çıkıp her zaman olduğu gibi şerefimizle mücadele vereceğiz.

Saygılarımızla.

Beşiktaş JK"

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