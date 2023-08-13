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Spor

Beşiktaş'tan sürpriz Aiwu harekatı

Stoper hattına takviye yapmak isteyen ve harekete geçen Beşiktaş, Cremonese forması giyen Emanuel Aiwu için teklif yaptı.

13 Ağustos 2023 Pazar 10:17 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan sürpriz Aiwu harekatı
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Stoper hattına takviye yapmak isteyen ve bu transfer için harekete geçen Beşiktaş'ta, Cremonese forması giyen Emanuel Aiwu ismi öne çıktı.

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, Cremonese'ye ilk teklifini yaptı ancak İtalyan kulübü Emanuel Aiwu için gelen ilk teklifi beğenmedi ve teklifi reddetti.

Haberin devamına göre Emanuel Aiwu için İngiltere Championship ekipleri de devrede olsa da Aiwu gelen teklifleri şu an reddetmiş durumda.

EMANUEL AIWU KİMDİR?

Kariyerine Admira kulübünde başlayan Emanuel Aiwu, Rapid Wien forması da giydikten sonra Cremonese'ye transfer oldu.

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