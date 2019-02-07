Beşiktaş'tan sürpriz Alen Grgic hamlesi

Beşiktaş, Tolgay Arslan'ın Fenerbahçe'ye transferi sırasında takasını gerçekleştirmek istediği Şener Özbayraklı ile maaşta anlaşamamasının ardından sezon sonu yeni sağ bek hamlesi yapma kararı aldı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in ısrarla Gökhan Gönül'ün arkasına bir sağ bek istemesine rağmen transferi gerçekleştiremeyen Beşiktaş yönetimi hedefi belirledi...

Gözünü genç ve maliyeti düşük isimlere çeviren Siyah-Beyazlılar, Hırvat Ligi takımlarından Osijek'te forma giyen Alen Grgic'i yakın takibe aldı.

24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2020 yılında sona erecek. Sezon sonuna kadar Alen Grgic'i takip edecek siyah-beyazlılar, yaz aylarında resmi girişimlerini yapacak.

(Takvim)