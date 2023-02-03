Beşiktaş'tan sürpriz atak! Hakim Ziyech ve Fabio Borini...

Vincent Aboubakar ve Amir Hadziahmetovic transferleriyle dikkat çeken Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, transfer için girişimlerde bulunurken Süper Lig'de deplasmanda oynayacakları Sivasspor maçının da hazırlıklarına devam ediyor.

HADZIAHMETOVIC İLK 11'E...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ön libero mevkiinde forma giyen; Atiba Hutchinson, Salih Uçan ve Necip Uysal'ın istikrarsız futbolu yüzünden kara kara düşünürken, flaş bir karar aldı.

Tecrübeli teknik adam, yarın oynanacak Sivasspor karşılaşmasında Konyaspor'dan transfer edilen Amir Hadziahmetovic'e ilk 11'de şans verecek. Boşnak futbolcunun, Yeşil-Beyazlı ekipten hazır ve formda olarak takıma katılmasından ötürü deneyimli çalıştırıcının bu kararı aldığı öğrenildi. 25 yaşındaki ön libero, bu sezon çıktığı 25 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterirken, 4 de gol pası verdi.

İDMANDA GOLCÜLERDEN ŞOV

Siyah-Beyazlılar, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla geçerken; ısınma koşuları ve pas çalışmaları yapıldı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı. Bu arada dünkü idmanın yıldızları ise golcüler oldu!

KARTAL'DAN ÇİFTE ATAK

Sağ kanada transfer yapmak isteyen Beşiktaş, iki oyuncu üzerinde yoğunlaştı. Siyah-Beyazlılar, bir süredir gündemde olan Hakim Ziyech'in yanı sıra Fabio Borini'yi de istiyor. Kartal'da hedef, iki oyuncudan birini transfer etmek.

Transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, sağ kanat için iki ismi gündeme aldı. Listenin ilk sırasında ise İngiltere Premier Lig devi Chelsea'nin formasını giyen Hakim Ziyech var. PSG'ye transferi son anda iptal olan Faslı oyuncu, kulüpte düşünülmüyor. Bu bölgede birçok oyuncuya sahip olan Mavililer de yıldız oyuncuyu göndermeye sıcak bakıyor. Bu sezon 15 maçta 1 asist yapan 29 yaşındaki futbolcu için bu hafta içerisinde azından sezon sonuna kadar kiralama formülü üzerinde durulacak.

Eğer Ziyech olmazsa Borini'de şartlar zorlanacak.

Takas formülü

Diğer yandan Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Fabio Borini'de flaş bir gelişme yaşandı. Kara Kartal'ın, Karagümrük forması giyen İtalyan hücum oyuncusu için takas yöntemine gideceği öğrenildi. 31 yaşındaki yıldız için bir miktar paranın yanı sıra Kevin N'Koudou ya da Jackson Muleka'dan birinin, Karagümrük'e gönderilebileceği belirtildi.