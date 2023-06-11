Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlıların listesinde üst sıralarda yer alan isimlerden birinin, F.Bahçe'de mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini menajerine ileten İrfan Can Kahveci olduğu belirtildi.

MENAJERİ İLETİŞİME GEÇTİ

Tecrübeli oyuncunun ayrılık düşüncesinin ardından Beşiktaşlı yetkililerin devreye girdiği ifade edildi. İrfan Can Kahveci'nin menajerinin, yaşanan gelişmelerin ardından Beşiktaş ile iletişime geçtiği belirtildi.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de oyuncuyu beğendiği ve siyah-beyazlıların yıldız oyuncunun transferi için şartları zorlayacağı aktarıldı.

FENERBAHÇE KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Fenerbahçe yönetimi de performansından memnun olmadığı yıldız futbolcunun olası ayrılığı ile ilgili kolaylık sağlayacak ve istenen bonservisin getirilmesi halinde 27 yaşındaki oyuncunun gidişine onay verecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Asıl mevkii sağ kanat olan tecrübeli futbolcu, merkez orta saha ve ön libero mevkilerinde de forma giyebiliyor. İrfan Can Kahveci bu sezon Fenerbahçe'de 41 maça çıktı; 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 349 resmi maça çıkan İrfan, bu periyotta rakip fileleri 47 kez havalandırırken, 46 da asist yaparak toplamda 93 gole direkt olarak katkı sağladı.

EN ÇOK GOL VE ASİST BAŞAKŞEHİR'DE

İrfan Can, kariyerinde en çok Başakşehir (150) formasını giyerken, en çok gol (19) ve en çok asisti de (16) bu forma altında gerçekleştirdi.