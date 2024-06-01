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Spor

Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Slaven Bilic ile temas kuruldu

Teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta rota eski çalıştırıcı Slaven Bilic'e döndü. Siyah beyazlı ekibin temasa geçtiği Hırvat çalıştırıcı cevap vermek için yönetimden süre istedi. İşte detaylar...

1 Haziran 2024 Cumartesi 12:27 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Slaven Bilic ile temas kuruldu
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Teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta, rota tanıdık bir isme çevrildi. Siyah beyazlıların eski teknik direktörü Slaven Bilic'i gündemine aldığı ileri sürüldü.

Hırvat spor sitesi Germanijak'ın haberine göre; Beşiktaş geçtiğimiz hafta Bilic ile temasa geçti. Tecrübeli teknik adamın henüz net bir cevap vermediği ve siyah beyazlı yönetimden süre istediği belirtildi.

Bilic, Suudi Arabistan'ın Al Fateh takımını çalıştırıyor ve kulübüyle bir yıl daha mukavelesi bulunuyor.

Haber detayında Hırvat hocanın Beşiktaş'ın teklifini kabul etse bile siyah beyazlıların tazminat ödemeye yanaşmayacağı kaydedildi.

55 yaşındaki çalıştırıcının Beşiktaş'a transferi için Suudilerin sözleşmeyi feshetmeye istekli olacağı bir model bulunmasının yanı sıra Bilic'e de cömert bir mali teklifin yapılması gerektiği vurgulandı.

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